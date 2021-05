Swissport gewinnt Easyjet als Kunden in Berlin - Basel und Genf verlängert

Der BER-Vertrag mit Easyjet tritt per Anfang Oktober in Kraft und läuft bis 2026. Swissport übernimmt die Passagier-, Gepäck- und Cargo-Abfertigung sowie die gesamten Vorfelddienste für die rund 30 Flüge pro Tag von Easyjet am Berliner Airport.

Den Angaben zufolge beschäftigt Swissport am BER rund 200 Mitarbeitende und hat derzeit Verträge mit 17 Airlines.

Bestehende Verträge in Genf und Basel verlängert

Die bestehenden Verträge mit Easyjet für die Flugabfertigung an den Flughäfen Genf und Basel wurden zudem verlängert. Sie gelten rückwirkend ab Anfang September 2020 ebenfalls für fünf Jahre.

Vor der Corona-Pandemie hatte Easyjet je rund ein Dutzend Maschinen an den beiden Flughäfen stationiert und hat dort rund die Hälfte des Swissport-Geschäfts ausgemacht. 2020 war der Umsatz von Easyjet durch die Covid-19-Pandemie um mehr als die Hälfte eingebrochen.

yr/an

(AWP)