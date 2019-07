Swissport investiert in Pharmafrachtzenter am Flughafen Brüssel

Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport investiert in ein neues Luftfrachtgebäude mit einem Pharmazenter am Flughafen Brüssel. Gebaut wird das Gebäude von der Brussels Airport Company, allerdings hat Swissport einen langjährigen Mietvertrag unterschrieben und wird mehrere Millionen Euro in die Ausrüstung und Einrichtung des Zenters stecken.