Swissport steigert Umsatz und Betriebsgewinn - Refinanzierung geplant

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten 2019 um 4,1 Prozent auf insgesamt 1,53 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Auf Basis konstanter Währungen betrug das Plus 3,6 Prozent. Das Wachstum sei sowohl organisch als auch dank des Beitrags der im März 2018 akquirierten Aerocare erreicht worden. Zudem sei die "De-Icing-Saison" im Frühjahr 2019 stark gewesen und auch im Nahen Osten habe man stärkeres Wachstum erreicht.

Durch den Ausstieg aus einigen verlustbringenden Unternehmensteilen habe man zudem das Betriebsergebnis steigern können, schrieb Swissport weiter. Das EBITDA verbesserte sich um 7,3 Prozent auf 121,9 Millionen Euro und zu konstanten Währungen um 4,6 Prozent auf 116,5 Millionen.

Zudem hat die Gruppe angekündigt, einige der ausstehenden Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Geplant ist die Schaffung einer neuen revolvierenden vorrangigen Kreditfazilität im Volumen von 75 Millionen Euro und eine Darlehensfazilität im Volumen von 50 Millionen Euro. Zudem sollen eine langfristige B-Darlehensfazilität und gesicherte Schuldscheine im Gesamtnennbetrag von 1,23 Milliarden sowie Schuldverschreibungen über 280 Millionen geschaffen werden. Mit den Mitteln sollen bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt, bzw. abgelöst werden.

Die Details und Bedingungen der Refinanzierung seien abhängig von verschiedenen Faktoren wie den Marktbedingungen sowie den Verhandlungen und der Umsetzung der Vereinbarungen, schrieb das Unternehmen weiter. Es gebe keine Garantie dafür, dass Swissport neue Kreditfazilitäten schliessen und die Refinanzierung vornehmen werde.

