Swissport übernimmt Luftfrachtfirma Apron am Stuttgarter Flughafen

Der Airline-Dienstleister Swissport verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland mit der Übernahme des Luftfrachtunternehmens Apron am Stuttgarter Flughafen. Damit wird der schwäbische Airport nach Fr4nkfurt zum zweitgrössten Luftfrachtumschlagsplatz der Gruppe in Deutschland, wie Swissport am Montag mitteilte.