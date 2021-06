Swissport verlängert in Asien Verträge mit Fluglinien

Neben der Vertragsverlängerung mit Air France, KLM und Air Calin am japanischen Flughafen Tokio Narita übernimmt Swissport seit Juni neu die Frachtabfertigung für Air France und KLM am Flughafen Incheon der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sowie die Bodenabfertigung für Air France in Tokio Haneda, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In Südkorea habe Swissport zudem die seit über 15 Jahren bestehenden Partnerschaften mit Lufthansa Cargo und Cathay Pacific sowie die seit über 10 Jahren bestehende Beziehung mit FedEx Express Korea verlängert.

