Swissquote-Aktien nach Halbjahreszahlen klar im Minus

Die Swissquote-Titel notieren gegen 9.35 Uhr um 4,8 Prozent im Minus auf 104,40 Franken nachdem sie zwischenzeitlich noch bis auf 110,10 Fr. gestiegen waren. Der Gesamtmarkt ist ebenfalls schwächer in den Handelstag gestartet (SPI -0,4%).

Mit den Halbjahresergebnissen konnte Swissquote allerdings die Erwartungen am Markt vor allem bei den Gewinnzahlen etwas übertreffen: So lag der Vorsteuergewinn mit knapp 91 Millionen Franken über den Analystenschätzungen der KBW (85,0 Millionen) und der ZKB (79,9 Millionen). Die Bank konnte zudem neue Kundengelder anziehen, was allerdings zum Teil auch der Übernahme der luxemburgischen Keytrade Bank von Anfang Jahr zu verdanken war.

Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsraten, Zinserhöhungen sowie den geopolitischen Unsicherheiten erwartet ZKB-Analyst Christian Schmidiger aber auch im zweiten Halbjahr eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität, wie er in einem Kommentar schreibt. Gleichzeitig verweist allerdings auch auf den weiteren Ausbau der Kundenbasis im ersten Halbjahr. So sollten im Falle einer Normalisierung an den Finanzmärkten auch die Anzahl Transaktionen pro Kunde und somit die Erträge weiter ansteigen. Er bestätigt seine Einstufung "Marktgewichten".

tp/rw

(AWP)