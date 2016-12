Gland (awp) - Der Online-Broker Swissquote erweitert die Geschäftsleitung um zwei auf fünf Personen. Per Anfang Januar 2017 gehören neu Morgan Lavanchy in der Funktion des Chief Legal Officer sowie Gilles Chantrier als Chief Risk Officer dem Gremium an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.