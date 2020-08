Swissquote-Management verkauft Aktien für 13 Millionen

Ein oder mehrere Mitglieder des Managements der Online-Bank Swissquote haben Aktien im Wert von rund 13,2 Millionen Franken verkauft. In zwei Transaktionen wurden am Mittwoch jeweils 80'000 Swissquote-Namenaktien zu je 6,6 Millionen Franken veräussert, wie den vom Börsenbetreiber SIX publizierten Management-Transaktionen zu entnehmen ist.