Sygnum tokenisiert eigene Aktien für möglichen digitalen Börsengang

Derzeit prüfe Sygnum mehrere Strategien in der Schweiz und in Singapur, darunter auch die Option einer Zweifachnotierung mit dem Partner SIX Digital Exchange (SDX) in Zürich und mit der Singapur-basierten Digital Exchange Partnerschaft zwischen SDX und SBI Digital Asset Holdings.

Mittels der Tokenisierung werde das Aktienbuch von Sygnum kontinuierlich automatisch aktualisiert, sobald es zu Kapitalerhöhungen oder Aktienübertragungen komme, heisst es weiter. Somit sei die Bank in der Lage, alle Transaktionen im Primär- und Sekundärmarkt digital abzuwickeln.

sta/tt

(AWP)