Symrise beschafft sich rund 400 Millionen Euro für Übernahme in den USA

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat sich für eine Übernahme rund 400 Millionen Euro Eigenkapital besorgt. Im Zuge der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung seien rund 5,6 Millionen Aktien zu 71,25 Euro ausgegeben worden, wie der MDax-Konzern am Freitag in Holzminden mitteilte. Das ist ein Abschlag von rund 3,2 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag. Die Papiere fielen am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 2,5 Prozent. Das war weniger als der Verwässerungseffekt von 4,3 Prozent durch die Kapitalerhöhung.