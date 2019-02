Symrise beschafft sich rund 400 Millionen Euro für Übernahme in den USA

(Im zweiten Absatz wird klargestellt, dass die Übernahme Ende Januar angekündigt worden war. Zudem neu: Händlerkommentar und Kursentwicklung im ersten Absatz.) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat sich für eine Übernahme rund 400 Millionen Euro Eigenkapital besorgt. Im Zuge der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung seien rund 5,6 Millionen Aktien zu 71,25 Euro ausgegeben worden, wie der MDax-Konzern am Freitag in Holzminden mitteilte. Das ist ein Abschlag von rund 3,2 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag. Die Papiere stiegen am Freitagvormittag um rund 1 Prozent. Die Verwässerung der Anteile sei etwas geringer als erwartet, sagte ein Händler.