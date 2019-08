Symrise kann hohes Wachstumstempo nicht ganz halten

Das Wachstum des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise hat im zweiten Quartal etwas nachgelassen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres dank einer weiterhin guten Nachfrage der Kunden vor allem aus der Parfüm- und Tiernahrungsindustrie um 7,4 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Holzminden mitteilte. Damit lag das Wachstum im ersten Halbjahr unter den 9,3 Prozent des ersten Quartals. Im Gesamtjahr will das Unternehmen das erwartete Wachstum des Absatzmarktes von 3 bis 4 Prozent weiterhin übertreffen. Geplant sind konkret 5 bis 7 Prozent plus.