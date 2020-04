Die Übernahme des US-Spezialisten für Tierfutterzusätze ADF/IDF hat das Wachstum des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise zum Jahresstart angetrieben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 917,1 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Holzminden mitteilte. Analysten hatten sich im Durchschnitt allerdings etwas mehr erhofft. Aus eigener Kraft - also Übernahmen sowie Wechselkurseffekte ausgeklammert - hätte das Plus bei 2,3 Prozent betragen. Dabei profitierten die Niedersachsen auch von der Nachfrage nach Düften und Zusätzen für Getränke.