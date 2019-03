Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will 2019 einem schwierigeren Wirtschaftsumfeld trotzen. Das erwartete Wachstum des relevanten Marktes von drei bis vier Prozent soll - auf Basis konstanter Wechselkurse - erneut deutlich übertroffen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Trotz angespannter Rohstoffpreise sollen beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) davon rund 20 Prozent hängen bleiben.