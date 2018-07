Syngenta-Besitzer ChemChina angeblich vor Megafusion

In China bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Megafusion zu einem neuen Chemiegiganten an: Die beiden Staatskonzerne Sinochem und ChemChina wollen sich zu einem Weltmarktführer in der Industrie-Chemie zusammenschliessen, wie die Finanzpublikation "Caixin" am Wochenende unter Berufung auf Insider berichtete.