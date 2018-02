Syngenta erzielt weniger Umsatz - Cashflow bereinigt auf Rekordniveau

Die Sparte Pflanzenschutzmittel setzte mit 9,2 Mrd USD 3% weniger um, während Saatgut den Absatz um 6% auf 2,8 Mrd steigerte. In der Region EMEA (Europe, Africa and Middle East) wuchs das Geschäft um 1% und in Nordamerika um 5%. In Asien habe Wachstum in den ASEAN-Ländern Rückgänge in Indien kompensiert, was in einer stabilen Entwicklung resultierte. In Lateinamerika sei der Umsatz um 14% gesunken. Hier nennt Syngenta anhaltend schwierige Marktbedingungen bei Pflanzenschutz und ungelöste Probleme in den brasilianischen Vertriebskanälen als Grund. Dies habe das Wachstum in anderen Ländern nicht ausgleichen können.

Der freie Cashflow stieg bereinigt um die Kosten der Übernahme und der Dekotierung der Aktien in der Schweiz und in den USA auf einen Rekordwert von 1,7 Mrd USD (VJ 1,4 Mrd), wie es weiter heisst. Hier habe sich die Fokussierung auf das Net Working Capital bemerkbar gemacht.

yr/rw

(AWP)