Synlab erhöht dank Sars-CoV-2-Testaktivitäten Jahresziele - Aktie springt hoch

Die bereinigte Ebitda-Marge wird laut Synlab bei etwa 30 Prozent erwartet. Dies führe zu einem bereinigten Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von mehr als einer Milliarde Euro. Bisher hatte Synlab damit gerechnet, dass das Ebitda 925 Millionen Euro übersteigen wird, nach 679 Millionen im Vorjahr.

Die Neuigkeiten kamen am Aktienmarkt gut an. Der Kurs des Synlab-Papiers legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlussstand in einer ersten Reaktion um fünfeinhalb Prozent zu./he/ck

(AWP)