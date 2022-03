Synlab erhöht Umsatzprognose leicht - 2021 übertrifft Erwartungen

Der Laborspezialist Synlab hat die Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen einer weiter hohen Nachfrage unter anderem nach Covid-19-Tests leicht erhöht. Beim Erlös werde 2022 jetzt im Vergleich zum ausserordentlich gut gelaufenem Vorjahr ein Rückgang auf drei Milliarden Euro statt zuvor auf 2,9 Milliarden Euro erwartet. Dies teilte das im vergangene Jahr an die Börse gebrachte und inzwischen im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in München mit. "Wir erwarten, dass die Umsätze aus Covid-19-Tests zwar zurückgehen werden, aber aufgrund der umfassenden, geografisch diversifizierten und medizinisch notwendigen Dienstleistungen weiterhin signifikant bleiben werden."