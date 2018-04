Systemausfall: Verspätungen bei rund 15 000 Flügen in Europa möglich

(Zusammenfassung, neu: Ausgefallenes System läuft wieder) - Wegen der Panne eines Steuerungssystems haben am Dienstag in Europa Verspätungen bei Tausenden Flügen gedroht. Rund 15 000 Verbindungen könnten betroffen sein, teilte die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) in Brüssel mit. Das sei etwa die Hälfte aller 29 500 Flüge, die für den Tag erwartet worden seien.