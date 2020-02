Syz Bank verkauft ihre Tochter auf den Bahamas

Die Niederlassung werde von Syz Bank (Bahamas) in Nexor Asset Management umbenannt, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Zudem werde Nexor seine Banklizenz zurückgeben und künftig als Vermögensverwalter tätig sein. Der Deal soll in den nächsten Monaten über die Bühne gehen, sofern die relevanten Wettbewerbsbehörden ihren Segen geben.

Nexor werde auch nach dem Besitzerwechsel eine enge Geschäftsbeziehung mit der Syz Gruppe pflegen und von der Bankenplattform der Gruppe profitieren, hiess es weiter in der Mitteilung. Der Verkauf der Einheit auf den Bahamas erfolge im Rahmen der Syz-Gruppenstrategie, ihre Managementaktivitäten in der Schweiz zu zentralisieren. Am Montag hatte die Bank Syz bereits den Verkauf der unter der Marke Oyster laufenden Fondspalette an die IM Global Partners verkündet.

fr/vj/tt/ra

(AWP)