Syz Capital erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Sinwa aus Singapur

Die Beteiligung an Sinwa sei die erste Direktinvestition von Syz Capital, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Im vergangen Dezember war das Tochterunternehmen der Banque Syz mit Sitz in Zürich gegründet worden.

Sinwa hat den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 13,4 Prozent auf einen Rekordbetrag von 128 Millionen US-Dollar gesteigert. Der Gewinn belief sich auf 7 Millionen US-Dollar. In den ersten neun Monaten 2018 habe der Umsatz um 2,5 Prozent zugelegt, hiess es weiter.

sig/ra

(AWP)