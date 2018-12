Die Genfer Finanzgruppe Syz hat eine neue Tochter gegründet, die auf Anlagen und Beratung im Bereich Privatmärkte spezialisiert ist. Als vierte Geschäftssparte konzentriere sich Syz Capital mit Sitz in Zürich auf die Anlagemöglichkeiten im Spektrum der Privatmärkte und biete "massgeschneiderte Lösungen" über Themenfonds und Co-Investment-Instrumente sowie Beratungsdienste zu Finanzierungslösungen und Kapitalstrukturierungen an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.