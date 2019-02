Tabakhersteller BAT mit Umsatz- und Gewinnsprung dank Übernahme

Der britische Tabakkonzern BAT hat dank der Übernahme des Camel-Herstellers Reynolds im Jahr 2018 deutlich zugelegt. Die Erlöse stiegen um gut 25 Prozent auf 24,5 Milliarden Pfund (28,6 Mrd Euro), wie BAT am Donnerstag in London mitteilte. Damit schnitt BAT in etwa so ab, wie Analysten erwartet hatten. Die Briten hatten 2017 den US-Rivalen Reynolds übernommen und waren so zur Nummer eins der Branche aufgestiegen.