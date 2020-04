Der britische Tabakkonzern BAT zeigt sich angesichts der Corona-Pandemie etwas pessimistischer für das laufende Quartal. So gehe das Unternehmen nun von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent aus, teilte BAT am Donnerstag in London mit.