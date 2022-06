Tabakkonzern British American Tobacco bleibt bei Jahresfinanzzielen

Der Zigarettenhersteller British American Tobacco bleibt trotz wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit bei seinen Finanzzielen für das laufende Jahr. Vorstandschef Jack Bowles sprach in einer Zwischenmitteilung zum Geschäftsverlauf am Donnerstag zwar von Inflationsdruck in der Lieferkette sowie einem Einfluss auf die Verbraucher, und diese Faktoren würden durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch verstärkt. Allerdings setze der Konzern auf sein Markenportfolio und das Wachstum bei alternativen Tabakprodukten. So soll der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse insgesamt weiter um 2 bis 4 Prozent zulegen. Den um Sondereffekte und Währungseffekte bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Bowles nach wie vor mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die aktuellen Wechselkurse würden in den ersten sechs Monaten und dem Gesamtjahr noch Rückenwind geben./men/zb