Der britische Tabakkonzern Imperial Brands will mit dem milliardenschweren Verkauf des Luxus-Zigarrengeschäfts seine Schuldenlast senken. Der Anbieter von Zigarettenmarken wie West, Davidoff und Gauloises erhält für das Premium-Zigarrengeschäft 1,225 Milliarden Euro von zwei verschiedenen Investorenkonsortien, wie das Unternehmen am Montag in Bristol mitteilte.