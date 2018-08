Tagesüberblick Wirtschaft

PHARMA: Das Management von Vifor Pharma hat sich ein paar klare Ziele gesetzt. So soll das Unternehmen nach einem guten ersten Halbjahr 2018 nun im Gesamtjahr noch stärker wachsen als bislang in Aussicht gestellt. Das Ziel, im Jahr 2020 Umsätze von mehr als zwei Milliarden Franken zu erreichen, wird bekräftigt. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz 23 Prozent.

HANDELSSTREIT: China reagiert nach den jüngsten US-Sonderzöllen mit Gegenmassnahmen. Das Handelsministerium in Peking kündigte am Mittwoch Abgaben von 25 Prozent auf US-Einfuhren im Volumen von 16 Milliarden Dollar an. Betroffen seien insgesamt 333 verschiedene Güter, darunter Rohöl, Diesel und Kohle, aber auch Stahlprodukte und Medizintechnik. Die Abgaben sollten gleichzeitig mit den US-Zöllen am 23. August in Kraft treten.

BANKEN: Die Postfinance hält am Stellenabbau für 2019 auch nach Abschluss des Konsultationsverfahrens fest. Bereits im Juni hatte die Finanzabteilung der Post die Streichung von 500 Vollzeitjobs bis Ende 2020 mit der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen begründet. Zudem wird die Beratung von Privat- und Geschäftskunden neu ausgerichtet. Parallel dazu sollen aber auch neue Stellen geschaffen werden.

ROHSTOFFE: Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat im ersten Halbjahr 2018 sowohl mehr Umsatz als auch mehr Gewinn erzielt. Dank mehr Barmitteln konnte die Nettoverschuldung weiter reduziert werden. Für die nähere Zukunft zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erhöht entsprechend die Prognose für den Betriebsgewinn im grösseren Marketing-Geschäft.

AUTOINDUSTRIE: Ein Tweet, ein tollkühner Plan und viele offene Fragen: Tesla-Chef Elon Musk will sein Unternehmen womöglich von der Börse nehmen. "Ich glaube, es ist der beste Weg nach vorne", schrieb er den Mitarbeitern des Elektroautokonzerns am Dienstag (Ortszeit) in einer Rundmail. Tesla veröffentlichte das Schreiben unter dem maximalen Druck der Finanzmärkte - der schillernde Tech-Milliardär hatte mit seinen Tweets zuvor ein solches Chaos an der Börse ausgelöst, dass der Handel mit der Aktie zwischenzeitlich gestoppt wurde.

LUFTVERKEHR: Ryanair-Passagiere müssen sich wegen eines Pilotenstreiks auf massive Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Airline hat für diesen Freitag (10. August) europaweit rund 400 Flüge abgesagt, von denen 250 auf Deutschland entfallen. Rund 55 000 Kunden müssten umbuchen oder sich ihre Tickets erstatten lassen, erklärte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs am Mittwoch in Frankfurt. Inwiefern die Schweiz vom Streik betroffen ist, gibt das Unternehmen auf Anfrage von AWP nicht bekannt.

LUFTVERKEHR: Vor etwa einem Jahr rutschte die damals zweitgrösste deutsche Fluggesellschaft in die Pleite. Viele Menschen blieben auf ihren Tickets sitzen. Auch ein grosser Gläubiger wartet noch auf Geld. Air Berlin steht laut seinem Insolvenzverwalter bei mehr als einer Million Kunden und Unternehmen in der Kreide. Darunter sind Hunderttausende Passagiere, die auf Tickets sitzen geblieben sind.

MEDIEN: Der Nachrichten- und Datenanbieter Thomson Reuters hält nach einem Umsatzplus im abgelaufenen Quartal an seiner Prognose fest und rechnet mit einem "soliden" Jahr. Die Erlöse seien um zwei Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Betriebsgewinn sank im zweiten Quartal dagegen um sechs Prozent auf 204 Millionen Dollar.

VERSICHERUNGEN: Nach jahrelang sinkenden Gewinnen sieht sich der weltgrösste Rückversicherer Munich Re auf dem Weg zu einer Trendwende. Konzernchef Joachim Wenning rechnet damit, dass das Unternehmen in diesem Jahr "eher in der oberen Hälfte" des Gewinnziels von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro landet.

BANKEN: Nach einem Gewinneinbruch greift die niederländische Bank ABN Amro zum Rotstift. Das Geldhaus streicht in der Firmenkundensparte 250 Jobs. Damit sollen die Kosten in der Division bis 2020 um 80 Millionen Euro sinken.

