Tagesüberblick Wirtschaft

AUSSENHANDEL: Die Schweizer Wirtschaft hat im Juli weniger exportiert und importiert als im Vormonat. Für Ökonomen ist dies allein noch kein Anzeichen für eine konjunkturelle Eintrübung. Der Aussenhandel ist ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Volkswirtschaft. Im Juli entwickelte er sich rückläufig. Gegenüber dem Vormonat Juni (saisonbereinigt) nahmen die Exporte um 3,0 Prozent ab, preisbereinigt (real) um 1,4 Prozent. Ähnlich war die Entwicklung mit einem Minus von 2,8 respektive 1,4 Prozent bei den Importen.

LUXUS: Die Schweizer Uhrenhersteller haben im Juli erneut mehr Uhren ins Ausland verkauft als im Vorjahr. Die Exporte kletterten nach den Angaben des Schweizerischen Uhrenverbands (FH) um 6,6 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken. Schon im ersten Halbjahr wurde ein Plus von knapp 11 Prozent verzeichnet. Nach dem exzellenten ersten Halbjahr hätten die Uhrenexporte ihr Wachstum im Juli fortgesetzt, schrieb der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit hätten die Ausfuhren in den ersten sieben Monaten zusammengerechnet um 10 Prozent zugelegt.

BAUINDUSTRIE: Das Bauunternehmen Implenia hat in der ersten Jahreshälfte 2018 ein starkes Wachstum verbucht. Zudem schrieb das Unternehmen auch wieder schwarze Zahlen, nachdem im Vorjahr unter anderem wegen der Niederlage im juristischen Streit um den Letzigrund rote Zahlen resultiert hatten. Implenia hat in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 2,12 Milliarden Franken erzielt und damit rund 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (EBIT) der Geschäftsbereiche - ohne Berücksichtigung von Amortisationskosten für bei der Übernahme der deutschen Biflinger erworbene immaterielle Vermögenswerte - lag bei 29,5 Millionen Franken. Im Vorjahr war Implenia hier mit 0,1 Millionen Franken nur knapp über der Gewinnschwelle.

BANKEN: Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Halbjahr 2018 mehr verdient. Der Reingewinn stieg um 1,4 Prozent um 72,9 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg - als Kennzahl für die operative Leistung der Bank - kletterte um 1 Prozent auf 80,6 Millionen. Dabei konnte die Bank in allen Bereichen die Einnahmen steigern. Der Geschäftsertrag kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 170,1 Mio. Franken, wie die Bank am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Das Kerngeschäft steuerte den Löwenanteil dazu bei: Im Zinsengeschäft nahm der Brutto-Erfolg um 1,5 Prozent auf 124,2 Mio. Franken zu.

ARBEITSMARKT: Fachkräfte zu finden ist in der Schweiz derzeit nicht leicht. Einer Umfrage des Personalvermittlers Manpower zufolge hat jedes dritte Unternehmen Probleme, offene Stellen zu besetzen. Mangelnde Fachkompetenz, fehlende Berufserfahrung oder gar der generelle Mangel an Kandidaten werden als Gründe genannt, so Manpower am Dienstag. "Obwohl in der Schweiz und auch in Europa die Wirtschaft wieder boomt, besteht bei qualifizierten Facharbeitenden ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage", erklärt Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz. Der technologische Wandel verändere die Arbeitsweise grundlegend und erfordere neue Kompetenzen. "Zusätzlich erschwert wird die Rekrutierung durch die demographische Entwicklung und die niedrige Arbeitslosigkeit."

GELDPOLITIK: US-Präsident Donald Trump hat erneut die Zinspolitik der US-Notenbank Fed kritisiert. "Ich bin nicht begeistert davon, dass er die Zinsen erhöht", sagte Trump am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den von ihm nominierten Fed-Chef Jerome Powell. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, sagte der Präsident, er glaube an eine Fed, die "das tut, was gut für das Land ist".

STAATSFINANZEN: Der höchste monatliche Haushaltsüberschuss seit 18 Jahren könnte die britische Regierung zur Lockerung ihres Sparkurses verleiten. Die Einnahmen übertrafen im Juli die Ausgaben um zwei Milliarden Pfund (rund 2,8 Milliarden Franken), wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Das ist ein mehr als doppelt so hohes Plus wie Juni. Dafür sorgten vor allem saisonbedingt hohe Einnahmen aus der Einkommensteuer. Für die ersten vier Monaten des laufenden Steuerjahres steht damit dennoch ein Defizit von 12,8 Milliarden Pfund. Dieses ist aber um 40 Prozent geringer als vor Jahresfrist.

SCHULDENKRISE: Für Griechenland hat nach den Worten von Regierungschef Alexis Tsipras eine neue Ära begonnen. "Wir haben seit 2010 eine Odyssee erlebt", sagte Tsipras am Dienstag in einer von allen griechischen TV-Sendern übertragenen Ansprache. Das griechische Volk habe aber gekämpft und es geschafft. "Heute ist der Tag der Erlösung." Am Montag hatte das Land nach acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen. In dieser Zeit gab es drei Kreditprogramme mit insgesamt 289 Milliarden Euro und immer wieder neue Spar- und Reformprogramme auf Druck der EU-Partner und des Internationalen Währungsfonds.

BANKEN: Die Commerzbank verfolgt ihre Pläne für eine europäische Onlinebank nicht weiter. "Wir haben inzwischen entschieden, das Projekt Copernicus nicht fortzuführen", sagte Privatkundenchef Michael Mandel in einem im Intranet der Commerzbank veröffentlichten Interview, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Die Frankfurter hatten seit Monaten den Aufbau einer europäischen Onlinebank geprüft. "Man kann nicht alles auf einmal machen. Das erhöht die Komplexität und macht einen nicht schneller und effizienter", begründete Mandel die Entscheidung. "Wir haben einen klaren Fokus auf Wachstum und Effizienz in den Geschäftsfeldern, die einen direkten positiven Einfluss auf unsere Profitabilität haben."

