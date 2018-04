Takeda plant Angebotserhöhung für Shire

Takeda hatte 46,50 britische Pfund geboten. Die Offerte wurde aber von Shire am Vortag als zu niedrig abgelehnt, zugleich betonten beide Seiten, dass sie weiter miteinander sprechen. Bezahlen wollte Takeda zum Grossteil in neuen eigenen Aktien und den Rest in bar. Die Shire-Aktionäre sollten auf Grundlage des Gebots 51 Prozent an dem zusammengeschlossenen Konzern halten.

Mit Shire würden sich die Japaner bei Krebsmedikamenten, Mitteln für den Verdauungstrakt und das Nervensystem stärker aufstellen. Takeda hat es vor allem auf Produkte abgesehen, die sich in der Spätphase wichtiger Tests befinden. Shire wäre die grösste Übernahme in der Geschichte des japanischen Konzerns./she/nas/he

(AWP)