Talanx hält trotz Krieg und Katastrophen an Gewinnziel fest

Im ersten Quartal legte der Konzern für mögliche Versicherungsschäden infolge des Kriegs vorsorglich einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag zurück. Darin sind die Rückstellungen des Rückversicherers Hannover Rück enthalten, an dem Talanx gut die Hälfte der Anteile hält. Neben dem Krieg zehrten die Überschwemmungen in Australien und die Stürme in Europa am Quartalsgewinn, ebenso die erneut hohe Zahl der Todesfälle infolge der Corona-Pandemie in den USA, Lateinamerika und Südafrika./stw/stk

(AWP)