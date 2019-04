Talfahrt beendet: T-Systems mit mehr Aufträgen und stabilem Umsatz

Beim Umsatz konnte der Manager immerhin ein Mini-Plus von 0,3 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vorweisen - der erste Zuwachs seit fünf Jahren, wie Al-Saleh sagte. T-Systems mit Sitz in Frankfurt hatte im vergangenen Jahr angekündigt, weltweit rund 10 000 Stellen zu streichen, davon 5600 in Deutschland. Grund: Überkapazitäten am Markt und harter Wettbewerb, der auskömmliche Preise erschwert. Die dunklen Wolken über der Firma verziehen sich nun aber allmählich, wie der Manager am Montag in Hannover klarmachte.

In Hannover verwies die Telekom am Montag auf einige Projekte mit grossen Partnern, die den Konzern als digitalen Pionier auszeichnen sollen. Gemeinsam mit Argus Cyber Security, einer Tochter des Automobilzulieferers Continental , entwickelt der Konzern zum Beispiel ein Operations-Zentrum, das die Sicherheit autonom fahrender Fahrzeuge gewährleisten soll.

Mit dem schwedischen Autobauer Volvo kooperiert die Deutsche Telekom bei einer Lösung zum Schutz vor Drohnen-Angriffen. Boehringer Ingelheim nutze ebenfalls die Telekom-Lösung als Drohnenschutz, bei der das Gelände des Pharmaunternehmens mit Radio-Frequenz-Sensoren ausgestattet wurde. Der darauf aufgebaute Schutzschild erkenne Drohnen in Echtzeit, fängt sie ab und sichert zudem Beweise für eine spätere Strafverfolgung./gri/DP/stk

(AWP)