Tamedia drängt in den Werbemarkt auf sozialen Plattformen

Laut Tamedia sind drei Viertel der Schweizer Internetnutzer in sozialen Netzwerken aktiv. Dies will der Medienkonzern nun für Werbezwecke nutzen und den eigenen Kunden zusätzliche Produktwerbung anbieten, um die laut Mitteilung insgesamt über 3 Millionen Facebook-Fans und Instagram-Followers von Tamedia-Produkten zu erreichen. Daher bündle man die Reichweite der Medienmarken und bietet mit neuen Angeboten wie "tSocial" ab sofort verschiedene Werbepakete an.

Unter dem Namen "Monobrand" seien Werbekunden nun in der Lage, im Rahmen der Auftritte von einzelnen Tamedia-Marken in den sozialen Netzwerken Werbebotschaften zu platzieren. Die Werbung werde transparent deklariert, heisst es weiter. Die Werbeangebote seien darauf ausgelegt, bereits publizierte Tamedia-Inhalte in ein für die Werbekunden "passendes Umfeld zu platzieren und eine vermarktbare Community aufzubauen", so der Konzern.

sta/rw

(AWP)