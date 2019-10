Tamedia ernennt Christine Gabella zum GL-Mitglied des Bezahlmedienbereichs

Gabella, derzeit Generalsekretärin des Branchenverbands Médias Suisses, werde den Verleger und Verwaltungsratspräsidenten Pietro Supino in Public-Affairs-Angelegenheiten bei seinen Aktivitäten für die Branche unterstützen, teilte Tamedia am Dienstag mit. Sie werde die Bezahlmedien von Tamedia in der Romandie unterstützen und operativ Verantwortung in Projekten und Prozessen in Bezug auf den Wandel wahrnehmen.

Zwischen 2006 und 2010 leitete Christine Gabella die Rechts- und Personalabteilung bei Ringier in der Romandie. Bevor sie im Juni 2017 zu Médias Suisses kam, war sie stellvertretende Direktorin einer psychiatrischen Institution und arbeitete danach als unabhängige Beraterin von Gesundheitseinrichtungen. Im Rahmen ihrer aktuellen Funktion ist Gabella Mitglied des Verwaltungsrats von Keystone-SDA.

sig/tt

(AWP)