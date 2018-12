Tamedia führt digitale Service-Einheiten von Tamedia und Goldbach zusammen

Das Ziel sei es, die führende Digital-Service-Einheit in der Schweiz zu werden, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt betrifft die Reorganisation 81 Mitarbeitende der beiden Unternehmen, wie eine Tamedia-Sprecherin auf Anfrage sagte. Ein Abbau von Arbeitsplätzen sei mit der Zusammenlegung nicht verbunden. Wer die Leitung der neuen Einheit übernehmen wird ist noch offen und soll zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.

Tamedia und Goldbach arbeiteten seit dem Zusammenschluss im August 2018 daran, ihre zukünftige Zusammenarbeit in verschiedenen Aktivitätsfeldern zu definieren, heisst es weiter. Tamedia sehe "ideale Voraussetzungen" für attraktive gemeinsame Werbeangebote durch das das komplementäre Inventar von Goldbach und Tamedia in den Bereichen TV, Print, Online, Radio und "Out of Home".

tp/yr

(AWP)