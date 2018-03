Tamedia hat wie angekündigt die Mehrheit an Neo Advertising übernommen. Die Zürcher Mediengruppe halte damit eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an dem Genfer Unternehmen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission hatte bereits im vergangenen September ihr Einverständnis zur Beteiligung gegeben.