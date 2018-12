Die Mediengruppe Tamedia investiert in das Startup Monito, ein Vergleichsportal für internationale Geldtransfer-Services. Das Unternehmen mit Sitz in Lausanne beschäftigt aktuell sieben Mitarbeitende, wie Tamedia am Mittwoch mitteilte. Zu den Einzelheiten der Investition machte Tamedia keine Angaben.