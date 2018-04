Das zu Tamedia gehörende Unternehmen Doodle verstärkt seine Mannschaft mit zwei Neuzugängen. Ab dem 1. Mai werden Jens Naie als Chief Technology Officer und Mitglied des Leadership Teams und Tilman Eberle als VP of Marketing & Communication dem Unternehmen angehören. Beide werden direkt an Managing Director Gabriele Ottino berichten. Doodle wolle durch diese Neuzugänge seine globalen Aktivitäten weiter ausbauen, schreibt die Gesellschaft in einer Mitteilung vom Mittwoch.