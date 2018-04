Tamedia übernimmt die Basler Zeitung und gibt Tagblatt der Stadt Zürich ab

(Meldung ausgebaut) - Die Konzentration im Schweizer Mediensektor schreitet weiter voran. Tamedia übernimmt von der Zeitungshaus AG die "Basler Zeitung". Im Gegenzug verkauft das Zürcher Verlagshaus ihre Beteiligungen am "Tagblatt der Stadt Zürich" sowie an weiteren Gratiszeitungen, wie Tamedia am Mittwoch mitteilte.