Tamedia will engere Zusammenarbeit bei "Bund" und "Berner Zeitung"

Tamedia teilte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, der Verlag strebe an, beide Zeitungstitel zu erhalten und sie auch weiterhin unterschiedlich zu positionieren. Das Online-Magazin "Republik" hatte berichtet, Tamedia lege die Redaktionen von "Bund" und "Berner Zeitung" zusammen. Das sahen auch die Mediengewerkschaft Syndicom und der Journalisten-Berufsverband Impressum so, wie sie in einer Mitteilung schrieben.

Wie Tamedia weiter bekanntgab, gilt die neue Vorgabe ab April des kommenden Jahres. Es gehe darum, Synergien in der kantonalen und städtischen Berichterstattung zu finden. Das Projekt stehe im Zusammenhang mit dem bereits im Sommer angekündigten Sparprogramm.

Damals gab das Unternehmen TX Group, zu der Tamedia gehört, einen Verlust von 106 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2020 bekannt. Die TX Group kündigte auch an, mehrere Dutzend journalistische Stellen abzubauen.

Bisher habe das sogenannte Berner Zeitungsmodell mit zwei Titeln aus derselben Stadt eine gewisse Meinungsvielfalt in der Region garantiert, schrieben Syndicom und Impressum: Zwei sich konkurrenzierende Tageszeitungen hätten mit ihren Berichten für thematische Breite und Haltungen gesorgt. "Damit könnte nun Schluss sein."

(AWP)