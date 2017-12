Tamedia will Werbevermarkterin Goldbach übernehmen

Paukenschlag am Schweizer Werbemarkt: Die Mediengruppe Tamedia hat sich mit der Werbevermarkterin Goldbach auf ein öffentliches Übernahmeangebot verständigt. Tamedia meldet am Freitag eine Offerte von 35,50 CHF je Goldbach-Aktie an. Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach die Stellung im Schweizer Werbemarkt weiter ausbauen und ihre Auslandsgeschäfte vorantreiben.