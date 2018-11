Tamedia willigt auf Schiedsverfahren für Le Matin-Mitarbeitende ein

Dabei soll das im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vorgesehene Verfahren Anwendung finden. "Tamedia bekennt sich zum von Impressum vorgeschlagenen Schiedsverfahren und hofft, dass das Verfahren dem GAV-Rahmen entspricht, um die Betroffenen mit einem abgeschlossenen Sozialplan unterstützen zu können", heisst es in der Mitteilung wörtlich. Der Sozialplan soll nicht nur die Konsequenzen des Arbeitsplatzverlusts abfedern, sondern auch Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Berufstätigkeit bieten.

Laut Tamedia entspricht der vorgeschlagene Sozialplan der Usanz der Branche sowie den Realitäten des Arbeitsmarkts und ist grosszügig.

Konflikt dauert schon länger

Das Redaktionspersonal und die Gewerkschaften hatten zuletzt im August eine Sozialplan für die entlassenen 40 Mitarbeitenden gefordert sowie die Rückkehr von Tamedia an den Verhandlungstisch.

Der Tamedia-Direktion wurde eine Liste mit sieben Punkten unterbreitet, über die die Gewerkschaften und der Journalistenverband mit dem Verleger verhandeln wollten. Zuoberst stand die Sistierung der Kündigungsfristen und der Verzicht auf Entlassungen während der Verhandlungen über den Sozialplan.

Zweitens wurden zusätzliche Stellen bei der Online-Ausgabe matin.ch gefordert, um diesem Projekt "eine echte Chance zu geben". Drittens forderten die Redaktionen und die Gewerkschaften einen "fairen und angemessenen Sozialplan" für die Mitarbeitenden, die nach der Einstellung der Printausgabe von "Le Matin" entlassen worden sind.

Sorge um Pressevielfalt in der Romandie

Die weiteren Forderungen waren ein zweijähriger Verzicht auf erneute Restrukturierungen, massive Investitionen in die Titel, die generelle Förderung der Pressevielfalt in der Romandie und schliesslich die Beibehaltung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) und dessen Anwendung auf die Redaktionen, die ihm nicht mehr unterstellt sind.

Die Redaktionen von Tamedia Romandie waren bereits im Juli in einen Streik getreten, welcher später aber zu Gunsten einer Verhandlungslösung suspendiert wurde. Später folgten weitere Streikandrohungen, welche wiederum ausgesetzt wurden. Die letzte gedruckte Ausgabe von "Le Matin" erschien am 21. Juli.

Tamedia hatte in einem Brief an die französischsprachigen Redaktionen den Vorwurf zurückgewiesen, einer "kurzfristigen Gewinnlogik" zu folgen.

cf/

(AWP)