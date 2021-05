Tariflöhne in Deutschland steigen nicht mehr schneller als die Verbraucherpreise

Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Tariflöhne in Deutschland nicht mehr schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Das Statistische Bundesamt nannte am Freitag ein Plus von 1,3 Prozent bei den Tarifgehältern einschliesslich der vereinbarten Sonderzahlungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das entsprach exakt der Inflation von 1,3 Prozent in diesem Zeitablauf, so dass die Tariflöhne keine höheren Reallöhne mehr gebracht haben.