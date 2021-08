Tarifverhandlungen für private deutsche Banken ergebnislos vertagt

Die Tarifverhandlungen für 140 000 Beschäftigte der privaten Banken in Deutschland sind erneut ergebnislos geblieben. Die Gespräche mit den Gewerkschaften Verdi und Deutscher Bankangestellten-Verband (DBV) sollen am 24. September in einer dritten Runde in Berlin fortgesetzt werden, teilte der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes am Donnerstag mit.