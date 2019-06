Tarifverhandlungen für private deutsche Banken gehen Anfang Juli weiter

In die festgefahrenen Tarifverhandlungen für 200 000 Beschäftigte der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland kommt wieder Bewegung. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi wollen sich am 3. Juli in Berlin wieder an einen Tisch setzen. Die Tarifpartner wollen nach übereinstimmenden Angaben vom Dienstag in einer fünften Runde erneut versuchen, trotz der zuletzt weit auseinanderliegenden Positionen zu einer Einigung zu kommen.