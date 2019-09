Tausende Passagiere von Flugstreichungen bei Aigle Azur betroffen

Rund 13 000 Passagiere sind laut französischem Verkehrsministerium noch von der Streichung aller Flüge der angeschlagenen Airline Aigle Azur betroffen. Der Grossteil der Menschen, rund 11 000, sei auf Flüge nach Algerien gebucht gewesen, sagte der Staatssekretär für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, am Montag der Tageszeitung "Le Parisien". Gemeinsam mit anderen Fluglinien, darunter Air France, sei ein Hilfsplan erstellt worden, um die Passagiere noch an ihre Ziele zu bringen, so Djebbari.