Tausende stranden am Amsterdamer Flughafen wegen Tankproblemen

Tankprobleme haben den Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Mittwoch ernsthaft behindert. Erst nach mehreren Stunden konnten die ersten Flugzeuge am späten Mittwochabend wieder aufgetankt werden und abfliegen. Durch die Probleme bei einer externen Firma waren 20 000 bis 30 000 Passagiere gestrandet, teilte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit. Für sie sollten soweit möglich Hotelzimmer gefunden werden. Aber der Flughafen rechnete damit, dass einige Tausend Passagiere auf Feldbetten im Flughafen übernachten müssten.