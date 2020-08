Der Kaffee- und Handelskonzern Tchibo hat im vergangenen Jahr leicht an Umsatz verloren, den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) aber gesteigert. Während das Geschäft mit Kaffee zulegte, schwächte sich der Handel mit Gebrauchsartikeln ab, teilte am Dienstag die Holding Maxingvest mit, in der ein Teil der Hamburger Familie Herz ihre beiden Hauptbeteiligungen Tchibo und Beiersdorf gebündelt hat. Der Gesamtumsatz von Tchibo lag danach mit 3,12 Milliarden Euro knapp ein Prozent unter dem Vorjahreswert von 3,14 Milliarden Euro.