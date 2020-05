Der Softwareanbieter Teamviewer hebt dank des Nachfrageschubs in der Corona-Krise seine Prognosen für das Geschäftsjahr an. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) von rund 450 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte.