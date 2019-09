Teamviewer legt IPO-Preisspanne fest - Börsen-Start am 25. September

(Ausführliche Fassung) - In Deutschland nimmt der grösste Börsengang eines Technologieunternehmens seit dem Platzen der Dotcom-Blase weiter Gestalt an. Der Softwarehersteller Teamviewer hat jetzt die Preisspanne festgelegt und als ersten Handelstag den 25. September im Blick. Investoren sollen die Aktien für 23,50 bis 27,50 Euro je Aktie kaufen können, wie Teamviewer am Mittwoch mitteilte. Der Angebotszeitraum soll am 12. September starten und endet nach den aktuellen Planungen am 24. September.