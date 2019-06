Der Laborausrüster Tecan will am Kapitalmarkttag am (heutigen) Donnerstag den finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigen. Ebenso werde das mittelfristige Ziel bestätigt, das durchschnittliche Marktwachstum zu übertreffen und diese organische Wachstumsrate durch Akquisitionen zu erhöhen, teilte Tecan im Vorfeld mit.